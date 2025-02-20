Hastanede "stent pazarlığı" mağduru hasta konuştu: Sürekli pahalı seçenek önerildi

İstanbul'da özel bir hastanede, hastanenin muhasebecisi bir hastayla ameliyat masasında stent pazarlığı yapmıştı.

Mağdur hasta, skandalın detaylarını Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Arena programında, "Eşim korkudan görüntü almaya başladı çünkü resmen pazarlık yapıyorduk" sözleriyle anlattı.

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikâyetiyle Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan testler sonucu üç damarının tıkalı olduğunu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., yoğun bakım gerektiği gerekçesiyle gece saatlerinde Bakırköy’de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

İddiaya göre hastanede doktor-hemşireler yerine temizlik görevlilerinin hastalarla ilgilendiğini fark eden B.T., tedaviyi kabul etmedi.

Ancak doktorların kalp krizi riski olduğunu söylemesi üzerine yatış yapılarak anjiyoya alındı. B.T., anjiyo sırasında hastane muhasebecisinin ameliyat odasına girerek kendisiyle stent fiyatlarını konuştuğunu iddia etti.

Anjiyo sırasında hasta ile pazarlık yapmışlardı

Arena programında yayınlanan görüntülerde iddiaya göre hasta anjiyoya alındı o sırada da steril ameliyat ortamına önlemsiz giren hastane muhasebecisinin "15'e, 18'e ve 20'ye var" diyerek fiyat belirttiği anlar görüldü.

Hasta, en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini ancak üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira talep edildiğini söyledi.

"Eşim korkudan görüntü almaya başladı"

Arena programında mağdur hasta detayları anlattı. Doktorların kendisine çeşitli fiyat seçenekleri sunduğunu belirtti:

"Doktor, '15 bin liralık da var, 18 bin liralık da, 30 bin liralık da var' diyerek stent seçeneklerini sıraladı. Ben ise devletin karşıladığı tutarda bir stent istedim. Ancak sürekli olarak daha pahalı seçenekler önerildi ve fiyat üzerinden pazarlık yapıldı."

Hasta, tedavi sürecindeki baskı ve pazarlık detaylarını daha da açarak, "Koldan mı kasıktan mı girileceğine dair seçenek sunuldu. Koldan girişin daha güvenli olduğunu söyledim. Ancak bunun için ekstra 7 bin lira ücret talep edildi. Ben, 'İsterseniz işlemi yapın, pazarlığı sonra yapalım' diyerek durumu kabullenmek zorunda kaldım" dedi.

Mağdur, bu süreçte eşinin de baskı altında olduğunu ve işlemler sırasında pazarlık yapıldığını kaydederek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Olayın eşi tarafından baskı altında oldukları için gizlice videoya çekildiğini ve bu kayıtların daha sonra delil olarak da kullanıldığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle hastaneden alınan hasta, daha sonra başka bir hastanede tedavisine devam ettiğini ifade etti.

O muhasebeci tutuklandı

Sağlık Bakanlığı, iddialarının ardından hastanedeki ilgili birimin faaliyetinin durdurulmasına karar vermişti. Anjiyo işlemi sırasında hasta ile "stent pazarlığı" yapan muhasebeci H.Y. tutuklandı.