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Hastaneden 15 milyon liralık ilaç çalan depo sorumlusu tutuklandı

Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nin radyoloji bölümündeki depodan piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan ilaçların çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan depo sorumlusu Cengiz Saylık (36), tutuklandı.

Haber Merkezi
DHA
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Hastaneden 15 milyon liralık ilaç çalan depo sorumlusu tutuklandı
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Olay, Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde meydana geldi. Radyoloji bölümünün depo sorumlusu Cengiz Saylık, yıllık izne çıkınca yerine S.A.B. görevlendirildi.

Depoda sayım yapan S.A.B., piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan bazı ilaçların eksik olduğunu tespit etti. S.A.B.’nin durumu bildirmesi üzerine hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı. Depo sorumlusu Cengiz Saylık’a ulaşamayan yönetim, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Cengiz Saylık’ı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Cengiz Saylık sorgusunda, “Borcum vardı. Borçlu olduğum kişiler beni tehdit etti. Bu nedenle 2 milyon liralık ilaçları depodan çıkarıp, sattım. İlaçların geri kalan kısmıyla ilgili bilgim yok” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz Saylık, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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