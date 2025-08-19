Hastanelerde QR kodlu temizlik dönemi: İhtiyaç anında bildirilecek

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, dijitalleşme adımlarına bir yenisini ekleyerek farklı illerde pilot olarak uygulanan ‘QR Kod Temizlik Uygulaması'nı, hastanelerde temizlik süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek amacıyla ülke genelinde hayata geçiriyor.

Uygulama kapsamında vatandaşlar ve hastane çalışanları, tuvalet ve asansör gibi ortak kullanım alanlarındaki temizlik ihtiyaçlarını cep telefonlarıyla QR kod okutarak anında bildirebilecek. Bildirimler, ilgili temizlik personeline kısa mesaj yoluyla iletilerek rutin temizlik süresi beklenmeden kısa sürede müdahale edilmesini sağlayacak.

"Temizlik şartlarını daha üst seviyeye çekmeye çalışıyoruz"

Sistemle birlikte hastanelerde hijyen standartlarının daha etkin korunması, çalışan, hasta ve ziyaretçi memnuniyetinin ise artırılması hedefleniyor.

Uygulama ile ilgili açıklamada bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, "Halkımızla ve personellerimizle birlikte tuvaletlerde olsun, asansörlerde olsun, temizlik yapılma şartlarını daha üst seviyelere taşıyabilmek amacındayız. Tuvaletler olsun, asansörler olsun düzenli olarak temizleniyor. Ama her bir saatte bir temizleme rutinde yapılabiliyor. Bunu biraz daha yaygınlaştırabilmek, daha temiz şartlar oluşturabilme adına halkımızla birlikte ve diğer temizlik personeli haricindeki personellerimizle birlikte temizlik şartlarını daha üst seviyeye çekmeye çalışıyoruz" dedi.

Temizlik ihtiyacı cep telefonundan bildirilecek

Proje kapsamında sağlık tesislerindeki tuvalet ve asansörlere QR kodlar yerleştirildi. Vatandaşlar, hastalar, hasta yakınları ve personel, bu kodu cep telefonlarıyla okutarak karşılarına çıkan ekrandan ortamın temizlik durumunu ‘Temiz', ‘Kısmen Temiz' veya ‘Kirli' seçenekleriyle değerlendirebiliyor. Seçim yapılmasının ardından ilgili personel ve yöneticilere anında kısa mesaj ile bildirim gidiyor.

Uygulamanın nasıl çalıştığını anlatan Genel Müdür Usta, "Birkaç ilimizde uygulanan ama tüm illerimize ve tüm sağlık tesislerimize yaygınlaştırmayı öngördüğümüz bir projeyi ortaya koyuyoruz. Buradaki uygulama şu şekilde olacak. Öncelikle bir kare kod uygulamasını, tüm tesislerimizde tuvaletlere ve asansörlere koymuş, yerleştirmiş olacağız. Kişiler, hastalarımız, personelimiz ve diğer ilgili kim varsa karekod uygulamasıyla birlikte telefonuyla karekodu okuttuklarında, karşılarına bir ekran çıkacak. Bu ekranda temiz, kısmen temiz ya da kirli şekliyle üç seçenekle birlikte kişiler bulunduğu ortamdaki şartlara göre kararını verecek ve bu sayede hemen temizlik durumunun değerlendirme şartı ortaya çıkacak. Özellikle ilgili personele ve ilgili yöneticiye SMS giderek hemen temizlik personelinin oraya intikali sağlanmış olacak. Bu sayede de saatte bir yapılmak durumunda kalınan, temizlik eylemini gerekirse hemen 5 dakika sonrasında yapabilir duruma gelmiş olacağız ve bu da bize daha temiz, daha sıhhi şartların hijyenik şartların oluşmasını sağlayacak ve özellikle hasta memnuniyetini de daha üst seviyelere hijyen anlamında çekmiş olacağız. Bu alanlarda hizmet alan sadece hastalarımız, hasta yakınlarımız değil personelimiz de hizmet almakta aynı zamanda personel memnuniyetini de hijyen anlamında sağlamış olacağız. Bu bağlamda birkaç ilimizde dediğim gibi bu sistem kuruldu. İnşallah buradan başlayarak da tüm tesislerimizde bunu bu söylediğim şekilde kısa sürede kurgulamış ve halkımızın memnuniyetini daha üst seviyelere çekmiş olacağız" diye konuştu.

"Trabzon'da yüzde 30 oranında hasta memnuniyetine yansımalarını gördük"

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü döneminde uygulamayı hayata geçirdiklerini aktaran Dr. Usta, "Biz bunu özellikle il müdürü olduğum dönemde Trabzon'da uyguladık. Trabzon'da yüzde 30 oranında hasta memnuniyetine yansımalarını gördük. Hijyen şartı için söylüyorum. Çalışan açısından da aynı şey geçerliydi ama daha da önemlisi saatli bir temizlik periyodu yapıyorsun, her tuvalete sürekli bir personel koyamayacağından yola çıkarak saatte bir yaptığım temizliği, kirli ise hemen temizleme durumunu oluşturarak son derece daha hızlı ve güvenilir şekilde hem tuvaletlerin hem de asansörlerin kullanılmasını sağlamış oluyoruz. Hizmet alan vatandaşlarımız ve personelimiz açısından da daha güvenle, daha hijyenik anlamda güvenle baktıkları tesisler ortaya çıkarmış oluyoruz. İnşallah kullanıldıkça da vatandaşımızın katılımı oldukça da bundaki memnuniyet oranı daha da yukarılara çıkacak" şeklinde konuştu.

Temizlik şartlarının sağlanmasının güven duygusunu artırdığını vurgulayan Usta, "Aslında kullanım şartlarından kaynaklı sıkıntılar olduğu için buradaki temizlik şartlarının sağlanmasıyla ilgili talepler tabii ki oluyordu. Temizlik sağlandıkça vatandaşlar bazen deneme de yapabiliyor acaba gerçekten yapılıyor mu diye. O da sağlandıkça güvenin artmasına yol açmış olduk" ifadelerini kullandı.

"Amacımız çalışan ve hasta güvenliğini artırabilmek"

Çıkış noktasının tuvaletler olduğunu, ardından asansörlerin de sisteme dahil edildiğini ifade eden Usta, "Burada çıkış yolu tuvaletlerdi. Sonrasında Trabzon olarak bunu asansörleri de eklemiştik. Ama birçok alanda yine kullanılabilir bir proje bu. Amacımız hijyenin üst seviyelere tırmanmasını sağlamak. Tabii ki hastanelerimiz, illerimiz daha farklı uygulamalarla bunu daha da geliştireceklerdir. Amacımız çalışan ve hasta güvenliğini artırabilmek, daha üst seviyelere çıkartabilmek. Bu anlamda temizlik de hijyen de bunlardan biri. Biz de bunu önemsediğimizi, özellikle halkımıza ve çalışanımıza tekrar buradan ifade etmek istiyorum. Bize güvensinler elimizden geldiğince daha hijyenik ortamları çalışanımıza ve hastalarımıza sunacağız" dedi.