  Hastanelerin mesai saatlerinde değişikliğe gidildi, Tabip Odası karar tepki gösterdi
Hastanelerin mesai saatlerinde değişikliğe gidildi, Tabip Odası karar tepki gösterdi

Tüm kamu hastanelerine, ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi saat 22.00’ye kadar, hafta sonları ise 08.00-17.00 saatleri arasında çalıştırılmasına ilişkin talimat gönderildi. İstanbul Tabip Odası karara tepki gösterdi.

Hastanelerin mesai saatlerinde değişikliğe gidildi, Tabip Odası karar tepki gösterdi
Tüm kamu hastanelerine, ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi saat 22.00’ye kadar, hafta sonları ise 08.00-17.00 saatleri arasında çalıştırılmasına yönelik talimat gönderildi.

İstanbul Tabip Odası, yaptığı açıklama ile bu karara tepki gösterdi.

Uygulamanın hem sağlık çalışanlarının sağlığı hem de hizmet alacak hastalar açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekildi ve mesai saati dışında çalıştırılmanın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Çalışan onayı olmadan kabul edilemez"

İstanbul Tabip Odası'nın sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi günlerde saat 22:00'ye kadar, hafta sonu 08:00-17:00 saatleri arasında çalışması emrediliyor. Bu, hem çalışan sağlığı hem de hizmet alacak hastalar açışından önemli risk oluşturacaktır.

Acil hizmetler dışında çalışanın onayı olmadan mesai dışı çalıştırma, gece çalıştırma, tatil günlerinde çalıştırma kabul edilemez."

