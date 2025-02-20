Hastanenin yangın çıkışının kapatıldığı iddia edilmişti! Bakanlıktan açıklama geldi

Sağlık Bakanlığından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki iddialara ilişkin açıklama:

Bakanlık raporu açıkladı

"İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yerinde yapılan değerlendirme sonucu, bu alanda gerekli görülen düzenlemenin yapılarak, fuaye alanının boşaltıldığı ve ilave bir çıkış kapısının daha eklendiği anlaşılmıştır"

Yangın çıkışının odaya dönüştürüldüğü iddiası

Sağlık Bakanlığı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın yangın çıkışı kapısının olduğu alanın odaya dönüştürüldüğüne dair yapılan bildirimlerin incelendiğini duyurdu.

Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla 29 Ocak 2025'te illere gönderilen Yangın Önleme Tedbirleri kapsamında ilgili hastanede gerekli çalışmanın yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Belirtilen alanda 3 adet yangın çıkış kapısının olduğu, fuaye alanında acil çıkışı etkilemeyecek şekilde bir depo oluşturulduğu ancak Yangın Önleme Tedbirleri yazısı kapsamında durumun yeniden değerlendirildiği, neticede Sakarya İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yerinde yapılan değerlendirme sonucu, bu alanda gerekli görülen düzenlemenin yapılarak, fuaye alanının boşaltıldığı ve ilave bir çıkış kapısının daha eklendiği anlaşılmıştır."