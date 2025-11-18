Böcek ailesinin taksideki görüntüleri araç içi kamerasına yansıdı

İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Böcek ailesinin taksiyle hastaneye götürüldüğü anların araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal hayatını kaybetmişti.

Araçtaki panik anları kameraya yansıdı

Türkiye'yi sarsan olayda otelde fenalaşan aile taksiyle hastaneye gitmişti. Sercan Tanrıverdi'nin taksisine binen ailenin fenalaştığı anlar araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde Çiğdem Böcek'in kusan kızı için poşet açtığı ve araçtaki panik anları yer alıyor.

Ne olmuştu?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan iki turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

"En yakın hastaneye götürmemi istediler"

Fatih'te taksicilik yapan ve Böcek ailesini hastaneye götüren Sercan Tanrıverdi'nin de ifadesi ortaya çıktı.

“12 Kasım günü saat 11.20'de aile, Kadırga Limanı Parkı'nın önünde aracımın önüne atladı. Beni durdurup aracıma bindiler. En yakın hastaneye götürmemi istediler. ” diye konuşan Tanrıverdi, aileyi Bezmialem Hastanesi'ne götürdüğünü dile getirdi. Aileyi telaşlı gördüğünü ifade eden taksici, “Babayla sohbet etmeye çalıştım. Neyiniz var diye sorduğumda yiyecek ve içecek yemiştik galiba bize dokundu diye cevap verdi. ‘Lütfen en yakın hastaneye bizi götür' dedi. Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu.” diye konuştu. Çocuğun poşete kustuğunu dile getiren Tanrıverdi, “Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu.” dedi.

Taksici, şöyle devam etti:

"Babayla sohbet ettiğimde, ‘Ne zaman İstanbul'a gelsem başıma vukuat geliyor, geçen sene geldiğimde de motosiklet kazası geçirdim. Kolumu, bacağımı kırdım. Bu sefer de böyle talihsiz olay yaşadım' dedi. Ben normal taksi şoförüyüm, görevimi yaptım. Müşterileri aldım, en yakın hastaneye götürdüm. Bu konu hepimizi üzdü, acı bir haber. Ailesine de baş sağlığı diliyorum"