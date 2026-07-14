Hastaneye kaldırılan Danla Biliç'ten kötü haber: Durumu ağırlaştı

YouTube'da yayımladığı makyaj içerikleriyle tanınan ve kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemde estetik operasyonları ve özel yaşamıyla sık sık gündeme geliyor.

Yıllar önce 'Aquafilling' ameliyatı olan Bilic, en pişman olduğu operasyonun bu olduğunu söylemişti. Bilic, yaşadığı komplikasyonlar yüzünden defalarca bıçak altına yatmıştı. Bu yüzden 6 kez operasyona giren Danla Bilic'in durumunun ağırlaştığı iddia edildi.

Resmi açıklama gelmedi

Sosyal medyada yayılan bir mesajda Danla Bilic'in sabah saatlerinde acil olarak hastaneye yatırıldığı, şehir dışından gelecek doktor tarafından yeniden ameliyata alınacağı ve sağlık durumunun bu kez daha ağır olduğu öne sürüldü.

Paylaşımın devamında ise 'Doğru bu arada maalesef. Allahım acil şifalar versin' notu düşüldü. Ancak şu ana kadar Danla Bilic cephesinden ya da doktorlarından bu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama gelmedi.