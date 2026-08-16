Hastaneye kaldırılan Mahir Polat'tan sağlık durumuna dair açıklama

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Şiddetli göğüs ağrısı ve spazm şikayetleriyle hastaneye kaldırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Polat açıklamasında "Uzun süredir aralıklarla devam eden sorunlarım için sürdürdüğüm kadriyatik tedavi programına devam ediyorum. Bugün daha iyiyim" ifadelerini kullandı.

Dün öğlen saatlerinde kalp krizi riskiyle hastaneye kaldırılan ve geceyi hastanede müşahade altında geçiren Polat'ın açıklaması şöyle:

"Şiddetli göğüs ağrıları, spazm ve eş zamanlı sol kol ağrıları nedeniyle dün hastaneye yatırılmıştım, doktorlarımın kararı ile kardiyoloji servisinde müşahade altında tutuldum. Uzun süredir aralıklarla devam eden sorunlarım için sürdürdüğüm kadriyatik tedavi programına devam ediyorum. Bugün daha iyiyim. Arayan, soran, hastaneye gelen, geçmiş olsun dileklerini ileten sevgili dostlar candan teşekkür ederim, yanıt veremediğim için mahçubum, özür dilerim, kusuruma bakmayın. Candan sevgilerimle."

Şiddetli göğüs ağrıları, spazm ve eş zamanlı sol kol ağrıları nedeniyle dün hastaneye yatırılmıştım, doktorlarımın kararı ile kardiyoloji servisinde müşahade altında tutuldum. Uzun süredir aralıklarla devam eden sorunlarım için sürdürdüğüm kadriyatik tedavi programına devam… — Dr. Mahir Polat (@mhrpolat) August 16, 2026

Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılmıştı

Mahir Polat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanmış, ardından da kalp rahatsızlığı, hipertansiyon, diyabet ve uyku apnesi gibi sağlık sorunlarından dolayı cezaevinden tahliye edilmiş ve hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Daha sonra ev hapsi de kaldırılan Polat görevine geri dönmüştü.