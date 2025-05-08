Hastaneye kaldırılmıştı: Ümit Özdağ, tetkiklerinin ardından yeniden cezaevine sevk edildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılama süreci devam ediyor.

Özdağ duruşmaya katılmadı, hastaneye sevk edildi

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, sanık Ümit Özdağ ve avukatları katılmadı. Mahkeme Başkanı, avukatların mazeret dilekçesi sunduğunu, Özdağ’ın ise sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildiğini ve bu nedenle duruşmada hazır bulunamayacağını bildirdi.

Duruşma 8 Temmuz'a ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, avukatların mazeret dilekçelerini kabul ederek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

Tetkiklerinin ardından yeniden cezaevine sevk edildi

Özdağ, bugün hastanede rutin kontrollerden geçirildi. Yapılan tetkiklerinin ardından yeniden Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, sosyal medya hesabından Özdağ’ın sağlık durumu hakkında şunları söyledi:

"Zafer Partisi Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın, Silivri Devlet Hastanesi'nde muayene ve tetkikleri yapılmış olup şu an Silivri Cezaevi'ne geri dönüşü gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Zafer Partisi Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın, Silivri Devlet Hastanesi'nde muayene ve tetkikleri yapılmış olup şu an Silivri Cezaevi'ne geri dönüşü gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.@umitozdag @zaferpartisi — Prof.Dr. Ali Şehirlioğlu (@AliSehirlioglu) May 8, 2025

İddianamede neler yazıyor?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Özdağ hakkında 26 Şubat 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisindeki basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, makam, görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatılmıştı.

3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti

O dönem milletvekili olan Özdağ hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması için 9 Mart 2020'de fezleke düzenlenmiş, 14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilememesi nedeniyle iddianame hazırlanmıştı.

Özdağ'ın, Meclisteki basın açıklamasında, mevcut konumu itibarıyla MİT mensuplarının kimlik bilgileri, makam, görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin açıklanmasının ilgili kanun kapsamında suç teşkil ettiğini bilebilecek durumda olduğuna işaret edilen iddianamede, şüphelinin Libya'da şehit olan MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, görev ve faaliyetleri ile icra ettikleri yeri açıkladığı bildirilmişti.

Özdağ'ın, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27/2 ve 5237 sayılı TCK'nin 53/1-2 maddeleri gereğince 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.