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Hastaneye kaldırmıştı! Muhittin Böcek yeniden cezaevine gönderildi

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, kalp rahatsızlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanedeki tetkiklerin ardından yeniden cezaevine götürüldü.

Haber Merkezi
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Hastaneye kaldırmıştı! Muhittin Böcek yeniden cezaevine gönderildi
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Antalya' da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, kalp rahatsızlığı şikayeti üzerine hastaneye kaldırıldı. Böcek, kardiyolojideki tetkiklerin ardından yeninden hastaneye sevk edildi. 

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'rüşvet' soruşturması kapsamında 5 Temmuz günü gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ardından da geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun revirine başvurdu. Kalp rahatsızlığı olduğunu ileri süren Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Böcek, tetkiklerin ardından yeniden cezaevine götürüldü

Antalya Şehir Hastanesi'ne getirilen Muhittin Böcek, hastanenin kardiyoloji servisindeki tetkiklerin ardından yeniden cezaevine götürüldü.

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