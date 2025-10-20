Hastaneye karın ağrısı şikayetiyle gelen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 16 yaşındaki B.T., doğum sancısı çektiği belirlenince doğuma alındı. Bebeğin ölü doğduğu öğrenilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Bebeğin babasının tespit edildiği ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 16 yaşındaki B.T., karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölü doğum yaptı.
B.T. tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bebeğin babasının tespit edildiği ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Zonguldak'ta olay, sabah saatlerinde Çaycuma Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. B.T. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Yapılan kontrolde doğum sancısı çektiği anlaşılan kız çocuğu, doğuma alındı.
Bebeğin anne karnında öldüğü belirlenirken B.T. tedavi altına alındı.
İfadesi alınacak
Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, B.T.’nin şikayetçi olmadığı, bebeğin babasının tespit edildiği ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.