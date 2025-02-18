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Hastaya anjiyo yapılırken pazarlık yapmıştı: Gözaltına alındı

İstanbul’da özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında hasta ile stent fiyatı pazarlığı yapan muhasebeci, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Hastaya anjiyo yapılırken pazarlık yapmıştı: Gözaltına alındı
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İstanbul'da Özel Aile Hastanesi’nde meydana gelen olayda bir hasta ile anjiyo işlemi sırasında stent fiyatı pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Muhasebeci gözaltına alındı

Yapılan incelemeler kapsamında hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurulmuştu. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında muhasebeci H.Y. gözaltına alındı. Öte yandan muhasebecinin işine son verildiği de öğrenildi.

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