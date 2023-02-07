Hatay, Adana ve Osmaniye'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Hatay, Adana ve Osmaniye'de yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelerde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri çalışma yapıyor.

Ekipler, olumsuz hava koşulları ve zor şartlara rağmen çok sayıda yıkılan binanın bulunduğu Hatay, Adana ve Osmaniye'de başladıkları çalışmaları iş makinelerinin de yardımıyla aralıksız sürdürüyor.

Yakınları enkaz altına olanlar ise kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor. Ekipler tarafından bölgedeki binaların boşaltılmasına yönelik de sık sık uyarılar yapılıyor.