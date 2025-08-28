Hatay Antakya'da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay’ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Habib-i Neccar Dağı eteklerinde bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.