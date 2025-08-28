  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Hatay Antakya'da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
Takip Et

Hatay Antakya'da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Dağı​​​​​​​ eteklerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hatay Antakya'da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
Takip Et

Hatay’ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Habib-i Neccar Dağı eteklerinde bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Türkiye'nin temizlik ve kozmetik devi konkordato ilan etti!Türkiye'nin temizlik ve kozmetik devi konkordato ilan etti!Şirket Haberleri

 

Sakarya’da KKKA alarmı: 4,5 yaşındaki çocuk tedaviye alındıSakarya’da KKKA alarmı: 4,5 yaşındaki çocuk tedaviye alındıGündem

 

Gündem
MKE’de askeri casusluk soruşturması: Hangi bilgileri, kim, nasıl çaldı?
MKE’de askeri casusluk soruşturması: Hangi bilgileri, kim, nasıl çaldı?
TBMM’den Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına ilişkin açıklama
TBMM’den Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına ilişkin açıklama
Sakarya’da KKKA alarmı: 4,5 yaşındaki çocuk tedaviye alındı
Sakarya’da KKKA alarmı: 4,5 yaşındaki çocuk tedaviye alındı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR dehşeti: Önce gişelere sonra jandarma aracına çarptı (Video)
Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR dehşeti: Önce gişelere sonra jandarma aracına çarptı (Video)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü