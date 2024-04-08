Hatay, Ardahan ve Iğdır'da seçim yenileme talebi reddedildi
Yüksek Seçim Kurulu, Hatay, Ardahan ve Iğdır'da seçim yenileme taleplerinin reddedildiğini duyurdu.
YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin bulunduğu itirazları değerlendirmek üzere toplandı.
YSK'nın aldığı kararlar şöyle:
-CHP'nin Hatay'daki seçimlere yönelik itirazı reddedildi.
-AK Parti'nin Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi reddedildi.
-AK Parti'nin Iğdır'da seçimlerin yenilenmesi talep reddedildi.
-Yeniden Refah Partisi'nin , Iğdır Aralık ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi reddedildi.
-AK Parti'nin Bitlis Tatvan'da oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddedildi.
İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarıyla ilgili YSK'ya başvuru süreci ise 10 Nisan saat 17.00'de sona erecek.