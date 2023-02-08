Hatay Belediye Başkanı Savaş: Belediye binamız da artık yok, iletişim büyük problem

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Birçok bina gibi belediye binamız da artık yok, İletişim hâla büyük problem" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, belediye binalarının artık olmadığını, iletişim probleminin hâlâ büyük problem olduğunu açıkladı.

Savaş sösyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Hatay'da son yüzyılın en büyük felaketini yaşadık. Birçok bina gibi belediye binamız da artık yok. İletişim hala büyük problemimiz. Bu nedenle sosyal mecraları kullanamadık. Hepimize geçmiş olsun. Kayıplarımız var. Çok üzgünüz . Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz.”