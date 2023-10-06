Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Suriyeliler 'Türklere ev vermem' demeye başladı

HATAY/EKONOMİ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Antakya ilçesine bağlı Büyükdalyan, Paşaköy, Aşağıoba, Ovakent ve Maraşboğazı mahallelerinde düzenlenen halk toplantılarında çiftçiler ve vatandaşlarla buluşarak sorun ve talepleri dinledi.

Vatandaşlarla görüşmesinde, deprem ve enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle su şebeke hatları ve altyapıların büyük zarar gördüğünü vurgulayan Savaş, mahallelerdeki su, yol, kanalizasyon ve çocuk oyun parkı gibi sorunların çözümü için yetkili birimlere talimatlar verdi.

Suriye'deki belirsizlik ve güvenlik sorunlarının Hatay'ın ticari hayatını olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğini söyleyen Savaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Suriye’de barışın ve huzurun yeniden tesis edilmesi gerekir. Sığınmacı nüfusunun artması Hatay'ın geleceği ve ülkemizin bütünlüğü açısından tehlike arz ediyor. Sığınmacılar ciddi anlamda gayrimenkul edinmeye başladı. Hatay Reyhanlı’da bir Suriyeli emlakçı, bir vatandaşımıza ‘Ben Türklere ev vermem’ diyebiliyor. Memleketimizde azınlık duruma düşmemek için sınırlarımıza, Hatay'a ve halkına her koşulda, aç kalsak bile, hep birlikte sahip çıkacağız."

“Hatay’dan yeni bir il çıkarılması doğru değil”

Başkan Savaş, Hatay'dan yeni bir il çıkarılmasının doğru olmadığını, bu durumu yetkililere rapor olarak sunduklarını ve bölgeyi bekleyen tehlikenin fark edilmesini sağladıklarını anlattı.

“Amik ovasındaki arazileri kim satın alıyor, araştırılsın”

Amik Ovası'ndaki arazilerin ‘dışarıdan’ birileri tarafından satın alınmasının araştırılmasını isteyen Savaş, çiftçilerin topraklarını satıp tarımsal üretimi bırakmaması için tohum ve gübre desteğinde bulunduklarını hatırlattı.

“Dünyaya sakat bir çocuk getirmekten farksız”

Bölgede artçı depremler devam ederken konutlar için temel atılmasının dünyaya sakat bir çocuk getirmekten farksız olduğunu dile getiren Savaş, “Depremlerin bundan sonra olmayacağının garantisi yok. Ovada bulunan meskenler tek katlı ve daha sağlam yapılmalı” önerisinde bulundu.

Depremden önce 450 bine yakın Suriyeli vardı

Bölgede yoğun göç hareketine neden olan 6 Şubat 2023 tarihindeki deprem felaketinden önce Hatay’da 438 bin 936 Suriyeli yaşıyordu. Bunların ilçelere göre dağılımı şöyleydi: