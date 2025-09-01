Hatay Havalimanı’ndan seferler yeniden başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı’nda birinci etap çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, bugün itibarıyla yardımcı pist, taksi yolları ve apronun hizmete alındığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, tamamlanan çalışmaların ardından Hatay Havalimanı’nın uçuşlara tekrar açıldığını belirterek “Bugün ilk sefer Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hatay Havalimanı’na gerçekleştirildi” açıklamasında bulundu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti bugün hizmete aldık. Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun 5 uçaklık kısmını, yeni pist ile apron arasına bağlantı taksi yolu ile regülatör binası ve ısı merkezinin de inşa çalışmalarını tamamladık” dedi.