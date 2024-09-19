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Hatay Samandağ'da korkutan hortum kamerada

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Akdeniz'de çıkan hortumlar kameralara yansıdı.

Haber Merkezi
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Hatay Samandağ'da korkutan hortum kamerada
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Akdeniz'de çıkan hortumlar kameralara yansıdı. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren devasa hortum vatandaşları tedirgin etti.

Vatandaşlar tedirgin oldu

Hatay'da sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini hissettirdi. Samandağ ilçesinin Akdeniz kıyılarında arka arkaya denizde hortum belirdi. Vatandaşları tedirgin eden devasa hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortumlar, an be an kaydedildi.

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