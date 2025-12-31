  1. Ekonomim
Hatay ve Adana'da eğitime kar engeli

Etkili olan kar yağışı Hatay'ı beyaza büründü. Antakya, Defne, Belen, İskenderun, Samandağ, Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü, Hassa ve Arsuz ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Adana'nın Aladağ ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün 1 günlüğüne ara verildiği bildirildi.

Hatay ve Adana'da eğitime kar engeli
Kentte yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 10 ilçenin kaymakamlıklarınca karar alındı.

Antakya, Defne, Belen, İskenderun, Samandağ, Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü, Hassa ve Arsuz ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, eğitime bugün için ara verildiği, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Aladağ ilçesinde 1 günlüğüne ara verildi

Adana'nın Aladağ ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün 1 günlüğüne ara verildi.

Aladağ Kaymakamlığı, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm kurumlarda eğitime bugün, 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

