Hatay ve Denizli'de orman yangını! Yangına müdahale sürüyor
Hatay'ın Belen ilçesi ile Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde orman yangını çıktı. Yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hatay'ın Belen ilçesinin Şenbük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Denizli'de yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale başlatıldı. Başkarcı Mahallesi Ornaz Vadisi yakınlarındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin örtü yangını şeklinde devam eden alevlere müdahalesi sürüyor.