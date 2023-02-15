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Hatay Voleybol Takımı'nın dört sporcusu daha depremde hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu'nun, Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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TVF'den yapılan açıklamada, "Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu'nun deprem felaketinde vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce sporcu Ceren Akman ve altyapı sporcusu Elçin Çınar'ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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