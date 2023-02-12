Hatay'da 11 yaşındaki bir çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 160. saatinde, Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 11 yaşındaki çocuk kurtarıldı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesinde yıkılan Özgür Apartmanı'nda arama kurtarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti. Depremlerden 160 saat sonra 11 yaşındaki Lena Maradini kurtarıldı.

Üç yaşındaki bebek canlı kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremlerin üzerinden 159 saat geçtikten sonra, 3 yaşındaki bir bebek enkazdan canlı olarak kurtarıldı. Hatay'da da 55 yaşındaki bir kadın yine 159 saat sonra enkezden canlı olarak kurtarıldı. Bu haberlerin ardından Nilüfer Apartmanı'ndan 18 yaşındaki Saadet Coşkun 160. saatte yaralı olarak kurtarıldı.

Soma'dan gelen madenciler bir kadını kurtardı

Merkez Antakya ilçesinde yıkılan Özgür Apartmanı'nda Soma'dan gelen madenciler ve Samsun itfaiyesince arama kurtarma çalışması yaptı. Ekipler, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti. Bunun üzerine yoğun çalışmalar sonucu depremden 160 saat sonra 50 yaşındaki Mediha Hadbezi enkazdan çıkarıldı.

Su sızmalarını dinleyen cihan hayat kurtardı

Merkez Antakya ilçesinde yıkılan Fatih Apartmanı'nda çalışma yapan AFAD, jandarma ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri, su sızmalarını dinleyen teknik bir cihazla yapılan dinlemede bir sese ulaştı. Enkazda taşla duvara vurarak ses çıkarttığı belirlenen kadının yeri ekiplerce tespit etti.

Kurtarma ekipleri, depremin 159. saatinde 55 yaşlarındaki kadını kurtardı.

149 saat sonra kurtarıldı

Taramalar sırasında Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 katlı Mutlular Apartmanı yıkıntılarının arasında hayat belirtisine rastlayan ekipler, ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve Romanya'dan gelen ekiplerin destek verdiği çalışmalar, yaklaşık 5 saat sürdü.

Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül'ü depremin 149'uncu saatinde kurtarmayı başardı. ilk kontrolleri yapılan Sarıgül, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Peş peşe iyi haberler geliyor

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremde umut dolu bekleyiş sürerken mucize haberleri de gelmeye devam ediyor.

150. saatte bir mucize daha gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ‘150. saat müjdesi’ olarak paylaştı. Hatay'da 150. saatte 3 yaşında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğu enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Ayrıca depremin 150. saatinde Hatay'da anne ile küçük oğlunu da enkazdan kurtardı. Pendik Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Pendik Belediyesi Arama kurtarma ekipleri (PEAK), Hatay Antakya Ürgenpaşa Mahallesi Şehit Turan Caddesi Ali Sayar Meslek Lisesi karşısındaki enkazdan ses duydu.

Bunun üzerine beraberindeki Ankara İtfaiyesi, jandarma ve diğer görevlilerle harekete geçen ekipler, sabah 09.20'de Ömer'i çıkardı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Ömer'in annesini de enkazdan kurtardı.

151. saatte Adıyaman’da 6 yaşında bir erkek çocuğu enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

152. saatte Adıyaman'da Mercan Apartmanı enkazından Rabia Kırmızı isimli kadın sağ olarak çıkarıldı. Rabia Kırmızı enkazdan yürüyerek çıktı. Genç kadına yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.

Adıyaman, Cumhuriyet Mahallesi Narlıkuyu Sitesi 8 katlı B bloğun çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından 7 yaşındaki Hacı Ahmet'in sesi duyuldu.

153. saatte Rabia Kırmızı'nın kardeşi Elif Kırmızı da Adıyaman'daki Mercan Apartmanı enkazından sağ olarak kurtarıldı.

Ayrıca Adıyaman'da henüz kimliği belli olmayan bir kadın daha enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

155. saatte Hatay'ın Antakya ilçesinde, 23 yaşındaki zihinsel engelli Hüseyin Seferoğlu, enkazdan sağ çıkarıldı. Sağlık personeline teslim edilen Seferoğlu, tedavi altına alındı.