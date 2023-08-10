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Hatay'da 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında Fidanlık Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi.

Ekipler, depoda yaptığı aramada sırt çantasında 18 ruhsatsız el yapımı tabanca, 1 av tüfeği dipçiği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli F.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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