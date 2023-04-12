Hatay'da 3 katlı ayakkabı imalathanesinde yangın

Haraparası Mahallesi'nde bulunan 3 katlı ayakkabı imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Devriye görevi yapan polisin ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay, Bursa ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasının ardından söndürülen yangın sonucu imalathane kullanılamaz hale geldi.