  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Hatay'da 3 katlı ayakkabı imalathanesinde yangın
Takip Et

Hatay'da 3 katlı ayakkabı imalathanesinde yangın

Hatay'ın Antakya ilçesinde ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Haraparası Mahallesi'nde bulunan 3 katlı ayakkabı imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Devriye görevi yapan polisin ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay, Bursa ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasının ardından söndürülen yangın sonucu imalathane kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy açıklarında arızalanan yük gemisi kurtarıldı

Türkiye Haberleri

Kadıköy açıklarında arızalanan yük gemisi kurtarıldı
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye