Hatay'da 4 kişilik aile kurtarıldı

Hatay'da 1,5 yaşındaki Sela bebek ile ailesinden 4 kişi, depremden 96 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK), Hatay'ın Antakya ilçesinde Ürgan Paşa Mahallesi Şehit Mehmet Duran Caddesi'ndeki Huzur Apartmanı'nın enkazında bebek sesi duyulması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı.

Ekipler, arama kurtarma çalışmaları sonunda 1,5 yaşındaki Sela Elbarazi ile annesi, babası, kardeşi ve dayısını depremden 96 saat sonra enkaz altından sağ çıkardı.

Arzu Apartmanı'nda çalışmalar sürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı binanın enkazında 8 kişi için arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı enkazında görev yapan ekipler, yığınların altında ses tespit etti.

Apartmanın birinci katında karşılıklı ikamet eden iki ailenin 8 ferdinin enkaz altında olduğunu değerlendiren ekipler, buradaki kurtarma faaliyetlerini iş makinelerinin de yardımıyla titizlikle yürütüyor.

Kahramanmaraş'ta bir kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta bir kişi enkazdan 100 saat sonra sağ kurtarıldı.



Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından 5. günde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta enkazda çalışmalarına devam eden arama kurtarma ekiplerinden güzel haber geldi. Bir kadın 100 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

99. saatte kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta, 96 saat sonra bir kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

UMKE, Polis Arama Kurtarma ve Yıldırım Belediyesi ekipleri, çalışmalarını Ali Sezai Efendi Caddesi'nde yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında yoğunlaştırdı.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan Suriye uyruklu Fatma Karuş (26) ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından genç kadın, 14 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Asya 95 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da 95 saat sonra bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki Asya, sağ olarak çıkarıldı.

Depremlerin ardından General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde yıkılan bir apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Binanın enkazında Dönmez'e ulaşan aralarında Kütahya Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin de bulunduğu görevliler, çocuğu sağ olarak çıkardı.

Gaziantep'te bir genç kurtarıldı

Gaziantep'te, enkaz altında kalan 17 yaşındaki Adnan Korkut, 94 saat sonra kurtarıldı.

AFAD, Afet Gönüllüleri Derneği, polis ve Şehit Kamil Belediyesi ekiplerince Gölgeler Apartmanı enkazında yürütülen çalışma sonucu 17 yaşındaki Adnan Korkut, 94 saat sonra göçük altından çıkarıldı.