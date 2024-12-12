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Hatay'da anne ile 3 çocuğu evde ölü bulundu, 21 kişi hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir apartmanda anne ve üç çocuğu evlerinde ölü bulundu. Baygın haldeki baba ve aynı apartmandaki 21 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Valilik, zehirlenme sebebinin otopsi sonucunda netleşeceğini belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Hatay'da anne ile 3 çocuğu evde ölü bulundu, 21 kişi hastaneye kaldırıldı
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İlçede yaşayan Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Jandarma eşliğinde apartmanın 2. katındaki daireye giren sağlık ekipleri, hareketsiz yatan anne Kader (35) ile çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12) ve Yiğit Efe Kökçü'nün (14) hayatını kaybettiğini belirledi.

Baygın halde bulunan baba Emrah Kökçü (43) ile apartmandaki farklı dairelerde yaşayan 21 kişi de zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Acil Durum Hastanesine giderek tedavi görenler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Valilikten açıklama: Kesin sonuç otopsi ile belirlenecek

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ailenin zehirlendiği bildirildi.

Açıklamada "Vatandaşlarımızın kesin zehirlenme sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecektir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz." denildi.

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