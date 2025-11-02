  1. Ekonomim
Hatay’da bir hayırsever 30 depremzedenin 80 bin liralık bakkal borcunu kapattı

Hatay’da mahalle bakkalına borcu olan 30 depremzedenin 80 bin TL’lik borcunu ödeyen ve defteri yakarak ismini açıklamayan hayırsever, takdir topladı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde bulunan bir bakkala giden hayırsever, borcu olan 30 depremzedenin 80 bin TL’lik borcunu ödeyerek veresiye defterini yaktı.

İsmini açıklamayan ve borçları ödeyerek bakkaldan ayrılan hayırsever davranışıyla takdir toplarken, borçlu vatandaşların ve esnafın yüzünü güldürdü.

"Defteri yaktı, parasını hesabımıza ödedi"

Oğluna ait işletmede olduğu esnada gizemli hayırseverin mahallelinin borcunu ödediğini söyleyen Bilgehan Karaca, "Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde marketçilik yapıyoruz. Burası oğlumun iş yeri, dün akşam ben dükkandayken bir abimiz geldi ve veresiye defterini sordu. 'Veresiye defterini bana satar mısın' dedi, ben de 'Satarız' dedim. Fiyatını sordu ve defteri satın aldı. Yaklaşık 30 kişinin borcu vardı, 80 bin fiyat verdik ve hepsini ödedi. Defteri yaktı, parasını hesabımıza ödedi. Herhangi bir isim vermeden gitti" dedi.

Hatay’da bir hayırsever 30 depremzedenin 80 bin liralık bakkal borcunu kapattı - Resim : 1

 

