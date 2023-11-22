Hatay'da çadır yangını korkuttu

Olay, Samandağ ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle depremzede vatandaşlara ait çadırda yangın çıktı. Yangın, büyüyerek yandaki çadırlara da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında 5 çadır yandı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.