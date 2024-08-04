  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Takip Et

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Takip Et

Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, yangın söndürme uçakları, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Gündem
Eski Bakan Berat Albayrak, yeni bir vakıf kurdu
Eski Bakan Berat Albayrak, yeni bir vakıf kurdu
Bakan Yerlikaya duyurdu: 434 bin araç ve sürücüye işlem uygulandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 434 bin araç ve sürücüye işlem uygulandı
AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem
YKS‘de tercih dönemi için son gün!
YKS‘de tercih dönemi için son gün!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamalar gerçekleştirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamalar gerçekleştirildi
Beyoğlu'nda kadınları darbeden şüpheliler tutuklandı
Beyoğlu'nda kadınları darbeden şüpheliler tutuklandı