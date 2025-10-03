  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Takip Et

Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi

Hatay'ın Defne ilçesinde rezerv yapı alanında inşa edilen 521 deprem konutunun hak sahipleri kurayla belli oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Takip Et

Hatay Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca Çekmece Mahallesi'ndeki rezerv yapı alanında inşa edilen Defne 7/8 1. Etap Projesi'ndeki konutlar için noter huzurunda kura çekildi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından canlı yayınlanan kurada, 521 hak sahibi belirlendi.

Kura sonucu, Hatay Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve Defne ilçesindeki kentsel dönüşüm irtibat ofisinde askıya çıkarılacak.

Bakanlıktan Hatay'da "rezerv alanda AVM yapılıyor" iddialarına yalanlamaBakanlıktan Hatay'da "rezerv alanda AVM yapılıyor" iddialarına yalanlamaGündem
Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildiGazeteci Fatih Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildiGündem
Gündem
MİT, MOSSAD casusluğunu deşifre etti! Serkan Çiçek hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
MİT'in, MOSSAD casusluğu operasyonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!
Ahmet Minguzzi cinayetinde kritik gelişme: Fail hakkındaki iddialar asılsız!
Ahmet Minguzzi cinayetinde kritik gelişme: Fail hakkındaki iddialar asılsız!
Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
“Basel” adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan tahliye edildi
“Basel” adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan tahliye edildi
DEM Parti: Demirtaş, Yüksekdağ ve diğer siyasi tutsaklar derhal serbest bırakılmalıdır
DEM Parti: Demirtaş, Yüksekdağ ve diğer siyasi tutsaklar derhal serbest bırakılmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafı gündem olan Davutoğlu: Surat asmanın alemi ne, Özel'in de tepkisini anlıyorum ama katılmalıydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafı gündem olan Davutoğlu: Surat asmanın alemi ne?