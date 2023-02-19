Hatay'da depremden etkilenen 80 binanın enkazının kaldırılmasına başlandı
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Hatay'da 80 binaya ait enkaz kaldırma faaliyetleri başladı.
Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 80 binanın enkazının kaldırılmasına başlandı.
Depremlerde merkez Antakya ilçesindeki Akevler, General Şükrü Kanatlı, Cebrail, Cumhuriyet, Meydan, Emek, Gazi mahallerinde zarar gören 80 binanın bulunduğu alanlardaki moloz yığınları iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek belirlenen noktalara taşınıyor.
Çalışmaları izleyen bir kadın, yıkıntılar arasında yakınının fotoğrafını bulunca gözyaşlarına hakim olamadı.