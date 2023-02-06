Hatay'da enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler var

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili vuran depremde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ancak özellikle Kahramanmaraş ve Hatay’da arama kurtarma faaliyetlerinin çok yavaş ilerlediği ifade ediliyor. EKONOMİ'nin vatandaşlardan aldığı bilgilere göre, Kahramanmaraş ve Hatay’da arama kurtarma çalışmaları çok yavaş ilerliyor. Yakınlarından haber almaya çalışan ve yardım çağrısında bulunan vatandaşlar, acilen koordinasyon sağlanması gerektiğini söylüyor.

Özellikle Samandağ ve merkez Antakya ilçelerimde durumun daha da kritik olduğunu söyleyen bir vatandaş "Hatay'da çok sayıda yıkım ve göçük altında çok insan var. Ne yazık ki doğru dürüst bir arama kurtarma çalışması halen yok. İnternet haberleşmesi olmadığı ve akaryakıt istasyonları otomasyonu çalışmadığı için hiç kimse akaryakıt alamıyor" dedi.

Depremden kurtulan bazı vatandaşlar da çadır ve battaniye bile bulunamadığından yakınıyor.