Hatay'da eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde karısını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.
AA
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Bekbele Mahallesi'nde, evde tartıştığı eşi Manal Kıyılı'yı (55) tüfekle öldüren Hasan Kıyılı'nın (67), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bekbele Mahallesi'nde dün Hasan Kıyılı, tartıştığı Suriye uyruklu eşi Manal Kıyılı'yı tüfekle vurarak öldürmüştü. Hasan Kıyılı, suç aletiyle gözaltına alınmıştı.
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