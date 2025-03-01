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Hatay’da feci kaza! Yolcu servisi TIR’a çarptı: 6 ölü, 8 yaralı

Hatay’ın Antakya-Reyhanlı yolunda yolcu servisi park halindeki bir TIR’a çarptı. Kazada 6 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi
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Hatay’da feci kaza! Yolcu servisi TIR’a çarptı: 6 ölü, 8 yaralı
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Hatay’da meydana gelen trafik kazasında yolcu servisi, Antakya-Reyhanlı yolu Üzümdalı mevkiinde park halindeki bir TIR’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, kaza yerinde incelemelerini sürdürürken, yol güvenliğinin sağlanması için trafik ekipleri geniş çaplı önlemler aldı.

Vali Masatlı: "6 ölü, biri ağır 8 yaralımız var"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kazada incelemelerde bulundu.
Antakya - Reyhanlı karayolu yolu Üzümdalı mevkiinde kamyonla minibüsün karıştığı kazada 6 kişi ölürken biri ağır 8 kişi de yaralandı. Hatay valisi Mustafa Masatlı olay yenide giderek incelemelerde bulundu. Kazazedelerin yakınlarıyla görüşerek başsağlığında bulundu. Masatlı burada yaptığı açıklamada, "Kazayla ilgili ekiplerimiz detaylı bir şekilde çalışıyor. Üzücü bir olay. Buradan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. 6 ölümüz var. Biri ağır olmak üzere 8 yaralımız var" dedi.

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