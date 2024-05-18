Hatay’da IŞİD operasyonu: 10 tutuklama
Hatay’ın İskenderun ilçesinde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.
İHA
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Hatay Emniyet Müdürlüğünce IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 14 Mayıs tarihinde İskenderun’da belirlenen 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda; Y.A., M.A., Z.A.H., F.A., M.E.H., M.A., M.E.M., C.K., N.G. ile M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 10 şahıs, 17 Mayıs tarihinde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.