Hatay’da konteynerde yangın çıktı: Dumandan etkilenen bebek yaşamını yitirdi

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde depremzede ailenin yaşadığı konteynerde çıkan yangında, dumandan etkilenen anne ile bebeği hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan bir yaşındaki Mehmet Can saraç hayatını kaybetti; annenin tedavisi sürüyor.

Yangın, Yayladağı ilçesine bağlı Çayır Mahallesi’nde depremzede bir ailenin kaldığı konteynerde çıktı. Yangın kısa sürede yayıldı; evde bulunan ve dumandan etkilenen anne, kendi imkanları ile çocuğuyla birlikte dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Mehmet Can Saraç yaşamını yitirdi. Annenin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mehmet Can Saraç’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Çayır Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.