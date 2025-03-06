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Hatay'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Akdeniz açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem Hatay'da hissedilirken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

Haber Merkezi
İHA
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Hatay'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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AFAD verilerine göre, saat 22.29'da Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay il genelinde hissedilen deprem vatandaşları tedirgin etti. Alınan ilk belirlemelere göre kent genelinde olumsuz durum olmadığı öğrenildi.

Depremle ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, "AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Samandağ / Akdeniz-Antakya Körfezi (Hatay) merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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