Hatay'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Hatay'ın Erzin ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Hatay'ın Erzin ilçesinde saat 22.25'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 12,33 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 3, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Erzin (Hatay)
Tarih:2025-08-03
Saat:22:25:54 TSİ
Enlem:36.98528 N
Boylam:36.12833 E
Derinlik:12.33 km
Detay:https://t.co/uafKjAwtuR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi