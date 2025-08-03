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Hatay'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Hatay'ın Erzin ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Hatay'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Hatay'ın Erzin ilçesinde saat 22.25'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 12,33 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

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