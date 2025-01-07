Hatay'da kuduz alarmı: Bir mahalle karantinaya alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Çamsarı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Akkuş isimli şahsa ait köpek 10 yaşındaki bir çocuğu ve 50 yaşındaki bir vatandaşı ısırdı.

Yapılan incelemede köpekte kuduz olduğu anlaşılınca hastalar tedavi altına alındı. Öte yandan önlem amaçlı mahalle karantina altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisinde yaşayan Mehmet Akkuş'a ait köpeğin 10 yaşında bir çocuğu ve 52 yaşındaki bir vatandaşı ısırdığı, hayvanın Kırıkhan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli tarafından gözetim altına alındığı ve yaralıların da hastanede aşılamalarına ve tedavisine başlandığı belirtildi.

"Kuduz riskli alan"

Gözetim altına alınan köpeğin bir süre sonra öldüğü belirtilen açıklamada, "Yapılan laboratuvar incelemesi sonucu, kuduz pozitif çıkmıştır. İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyon Kararı alınarak bölge 'Kuduz Riskli Alan' ilan edilmek suretiyle komisyon kararında belirtilen diğer ilave tedbirler alınarak ivedi bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha kurul kararı alınarak ivedilikle alınan kararlar uygulanmaya başlanmıştır. Isırılan vatandaşların sağlık durumları şu an için iyi olup, Kırıkhan İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce ve ilgili aile hekimince düzenli olarak takipleri yapılmaktadır" denildi.