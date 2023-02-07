Hatay'da kurtama ekipleri zamanla yarışıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'da görev yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri enkaz altında kalan 1 yaşındaki kız bebeğe ulaştı. İtfaiye eri, enkazdan kurtardığı bebeği "Kuzum" diye öperek battaniyeye sardı ve ambulans ekiplerine teslim etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri enkaz altından AFAD koordinasyonunda 24 kişiyi çıkardı.

Belediye ekipleri, Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazında kalan 18 yaşındaki Samet isimli genci de saatler süren titiz çalışmayla kurtardı.

Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in depremden etkilenen Adana ve Hatay'a gittiği öğrenildi.

4 yaşındaki kız çocuğu enkazdan çıkarıldı

Hatay'da başka bir yıkılan bir binanın enkazında, depremden 33 saat sonra 4 yaşındaki çocuğa ulaşıldı.

Eskişehir'den bölgeye giden Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) ekipleri, Antakya'da 3 katlı bir binanın enkazında çalışırken gelen sesler üzerine ortam dinlemesi yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan Gül İnal sedyeye alınarak sağlık çalışanlarına teslim edildi.

17 yaşındaki kız 37 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da yıkılan bir binanın enkazında, depremden 37 saat sonra 17 yaşındaki kıza ulaşıldı.

Eskişehir'den bölgeye giden Odunpazarı Belediyesi ekipleri, Antakya Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bir binanın enkazından gelen sesler üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan Eylül Canpolat, sedyeye alınarak sağlık çalışanlarına teslim edildi.

TTK ekipleri 6 kişiyi kurtardı

Kırıkhan ilçesinde ise, enkaz altında kalan ikisi çocuk 6 kişiyi TTK Kurtarma Ekipleri kurtardı.

Zonguldak'tan deprem bölgesine giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi tahlisiye ekibi, Cumhuriyet Mahallesi'nde arama kurtarma çalışması yürüttü.

Bir apartmanın enkazını kontrol eden ekipler, yıkıntılar arasından ses geldiğini belirledi.

Ekipler yoğun uğraşlar sonucu ikisi çocuk 5 kişilik bir aile ile 88 yaşındaki Döne Taşer'i, depremin 31'inci saatinde enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Aile ve yaşlı kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.