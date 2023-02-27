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Hatay'da lastik fabrikasında yangın

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir lastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
AA
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Hatay'da lastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.