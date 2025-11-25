  1. Ekonomim
Hatay'da menşei belirsiz sucuklara el konuldu

Hatay'ın Erzin ilçesinde jandarma ekipleri, menşei belirsiz 120 kilogram et sucuğuna el koydu.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma, gıda güvenliği ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 24 Kasım’da E-91 Karayolu üzerindeki Gözene Jandarma Karakolu önünde denetim gerçekleştirildi.

"Faturası bulunmayan yaklaşık 120 kilogram et sucuğu tespit edildi"

Yapılan kontrollerde bir araçta üretim izin belgesi ve faturası bulunmayan yaklaşık 120 kilogram et sucuğu tespit edildi. Ele geçirilen ürünler, yasal işlemler için Erzin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edildi.

