  Hatay'da oluşan hortum paniğe neden oldu! (Video)
Hatay'da oluşan hortum paniğe neden oldu! (Video)

Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında Akdeniz'de oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hatay'da oluşan hortum paniğe neden oldu! (Video)
İskenderun açıklarında sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle Akdeniz'de hortum oluştu. Karaya ulaşmadan deniz yüzeyinde kaybolan hortum, bir vatandaş tarafından karadan görüntülendi. Hortum, görüntüsüyle ürküttü.

Deniz üzerinde oluşan hortum, karaya ulaşamadan kayboldu. Görüntülerde hortumun spiral biçimde yükseldiği ve deniz yüzeyinde etkili olduğu görüldü.

