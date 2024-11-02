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Hatay’da orman yangını: 2 helikopter ve 25 ekiple müdahale sürüyor

Hatay’da çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesine rağmen rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor.

Haber Merkezi
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Hatay’da orman yangını: 2 helikopter ve 25 ekiple müdahale sürüyor
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Hatay'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında 2 helikopter ve 25 ekiple müdahale sürüyor. 

Havadan ve karadan müdahale ediliyor 

Yangın, saat 12.30 sıralarında Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. 

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle alevlerin yayılmaya devam ettiği öğrenildi. Yangına; 2 helikopterin havadan ve 25 ekibin yerden müdahalesi sürüyor.

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