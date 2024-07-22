Hatay'da orman yangını!
Hatay'ın Arsuz ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına müdahale ediliyor.
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle helikopter ve arazözlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.