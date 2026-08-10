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Hatay'da ormanlık alanda yangın: Ekipler müdahale ediyor

Hatay’ın Antakya ilçesindeki ormanlık alanda, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Haber Merkezi
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Hatay'da ormanlık alanda yangın: Ekipler müdahale ediyor
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Narlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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