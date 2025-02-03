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Hatay'da özel hastanede yangın! Yoğun bakımdaki hastalar tahliye edildi

Hatay'ın İskenderun'da özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın söndürüldü. Yoğun bakımdaki hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Haber Merkezi
AA
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Hatay'da özel hastanede yangın! Yoğun bakımdaki hastalar tahliye edildi
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İsmet İnönü Mahallesi'ndeki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından yangına müdahale eden ekipler, hastanedeki personel ve hastaların tahliyesini sağladı.

Yoğun bakımdaki hastalar, tedbir amaçlı ilçedeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

"Yangın alarm sistemi devreye girmiştir"

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun bakım ünitesinde ventilatör kablosundan duman çıkmasına istinaden yangın alarm sistemi devreye girmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ekiplerin olaya hızla müdahale ettiği aktarılan açıklamada, "Hastanemizde mevcut yangın alarm sisteminin uyarıcı etkisi ve akabinde personelimizin özverili çalışması neticesinde, hastalarımızdan ve personelden kimsenin zarar görmemesi en büyük tesellimiz olmuştur." denildi. 

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