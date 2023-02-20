Hatay'da peş peşe şiddetli depremler: 3 can kaybı, 213 yaralı

Hatay’da peş peşe şiddetli iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremlerden ilki saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.

Birçok kentte hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

İkinci deprem ise saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleşti. AFAD, 5,8 büyüklüğündeki depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.

Defne ve Samandağ ilçelerinin bazı mahallelerinde yıkımların yaşandığı ve enkaz altında kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

İskenderun'da devlet hastanesi tahliye edildi

İskenderun Şehit Polis Abdullah Sinan Şirinoğlu Caddesi’nde bulunan 3 katlı boş bina deprem nedeniyle çökerken bazı ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.

Genel olarak olumsuz durumun yaşanmadığı İskenderun ilçesinde ise devlet hastanesi tedbir amaçlı tahliye ediliyor.

Açık alana sahra çadırları kurulan İskenderun Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan 9 hasta, Dörtyol Devlet Hastanesine nakledildi.

AFAD'dan uyarılar

Depremlerin ardından AFAD’dan uyarılar yapıldı. AFAD’ın Twitter hesabındaki paylaşımda ‘Önemli’ notuyla “Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin.” denildi.

Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından ilgili ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve gelen ihbarlara hızla müdahale edildiği belirtildi.

Saha tarama çalışmalarının devam ettiği aktarılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

AFAD'dan deniz seviyesine ilkin yapılan ikinci uyarıda ise, "Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır." denildi.

Bakan Soylu: 3 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Soylu, Hatay merkezli depremde 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığını bildirdi.

Vali Elban: Adana'da olumsuz gelişme yaşanmadı

Hatay merkezli depremler, Adana, Kilis, Gaziantep ve İskenderun'da da hissedildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Adana Valisi Süleyman Elban, depremler nedeniyle kentte olumsuz gelişme yaşanmadığını belirtti.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda iki binanın yıkıldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyleyen Elban, gerekli kontrollerin yapılmaya devam ettiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu'dan geçmiş olsun mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'daki depremler sonrası sosyal medya hesabı üzerinden bölgedeki tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, paylaşımda, "Hatay'da peş peşe yaşanan, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, yeni kayıpların yaşanmaması için." ifadelerini kullandı.

Suriye'de bazı binalar yıkıldı, yaralananlar oldu

Hatay merkezli depremler; İdlib, Halep, Hama, Afrin, Azez, Cerablus, Bab ve Tel Abyad yerleşimleri başta olmak üzere Suriye genelinde hissedildi.

Sahadaki AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre Suriye'de, halk depremlerin ardından sokaklara döküldü.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle yaralananlar oldu.

Afrin'in Cinderes beldesinde daha önce hasar gören 2 bina ile 1 minare yıkıldı, Halep ve İdlib kırsalında bazı binalar hasar gördü.

Yaralıların tedavi altına alındığı ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Depremler Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.

Hatay merkezli deprem, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

Naci Görür: Adana ve Kıbrıs'ta benzer büyüklükte deprem riski var

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, gazeteci Canda Tolga Işık'a yaptığı açıklamada "Günlerdir uyardığımız Kahramanmaraş depremi sonrası Hatay ve Adana'da beklenen depremin Hatay bölümü bu akşam gerçekleşti. Bundan sonrası için sırada Adana ve Kıbrıs'ta da benzer büyüklükte bir deprem riski var" ifadesini kullandı.