Hatay’da POS cihazı çalışmayan bayiler akaryakıtı deftere yazıyor

Hüseyin GÖKÇE

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, deprem bölgesinde hava ve yol koşulları sebebiyle yaşanan akaryakıt ikmal sıkıntısının giderilmek üzere olduğunu bildirdi.

EKONOMİ’nin sorularını cevaplandıran Okumuş, şu anda Gavurdağı’nın geçit vermemesi sebebiyle Kahramanmaraş’a tankerlerin ulaşımında sıkıntı olduğunu, diğer illerde ise güvenlik güçlerinin desteğiyle açılan özel yollardan yakıt tankerlerinin istasyonlara doğru yol aldığını bildirdi. Okumuş, Hatay’da internet hatlarının düzgün olmaması sebebiyle POS cihazlarından tahsilat yapmanın güç olduğunu belirtirken, bu konuda tahsilatın sonra yapılması konusunda bayileri uyardıkları bilgisini verdi.

Öte yandan bölgede yaşanan sıkıntıya ilişkin bir de yazılı açıklama yapan İmran okumuş, benzin ve motorine bu gece yarısından sonra yapılan indirimin, deprem bölgesinde bugünden itibaren geçerli olacağını söyledi.

Okumuş, “Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorinde yapılacak indirimin, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ikmal sıkıntısı nedeniyle mağdur olmamaları için ilgili kamu kurumları ve dağıtım şirketlerinin temsilcileri olan PETDER ve ADER Başkanları ile yaptığımız görüşmeler sonucunda deprem bölgesinde bugünden geçerli olması kararını aldık” dedi.

İndirime yönelik destek veren EPDK ve dağıtım şirketlerine teşekkür eden Okumuş, “Bugünler para kazanma günü değil, devletin ve milletin yanında olma günüdür. Gün birlik olma, gün yaraları sarma günüdür. Deprem bölgesinde kurtarılmayı bekleyen, evi yıkılan, bu soğuk günlerde çadırda, arabasında hayata tutunan vatandaşlarımız için, başta bayilerimiz olmak üzere tüm sektör el ele verip bölgede yakıt sıkıntısı çekilmemesi için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile sürekli istişare halinde olduklarını kaydeden İmran Okumuş, bölgeye akaryakıt temini için sektörün tüm taraflarının teyakkuz halinde olduğunu anlattı.

Kötü hava koşulları sebebiyle yakıt alamayan bayilerin mutlaka kendilerine ulaşmasını isteyen Okumuş, “Ayrıca hava yol şartları dışında, keyfi herhangi bir nedenle vatandaşa yakıt ikmali yapmayan bayilerimizin de ağır bir şekilde cezalandırılacağının bilinmesini isteriz” dedi.